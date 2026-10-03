Gaeta, Festa della Regina delle Vittorie: appuntamento sabato e domenica

Questo fine settimana, sabato e domenica, Gaeta accoglierà la Festa della Regina delle Vittorie, un evento che onora la Madonna del Rosario. I festeggiamenti inizieranno oggi con i vespri, mentre domani si terranno le messe e la tradizionale processione.

Sebbene al momento non siano stati forniti dettagli precisi riguardo al luogo delle celebrazioni e agli orari delle messe e della processione, questa festa rappresenta un’opportunità per tutti di partecipare a una tradizione religiosa che unisce la comunità locale.

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