Gaeta, intitolazione del Porto a Salvo D’Acquisto: evento il 9 ottobre

Il 9 ottobre, Gaeta festeggerà l’intitolazione del Porto a Salvo D’Acquisto, una figura significativa per l’Arma dei Carabinieri. La cerimonia si svolgerà presso il porto commerciale della città, con inizio alle ore 17. L’evento è organizzato dal Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Luca Palmieri.

Dedicare il porto a Salvo D’Acquisto rappresenta un gesto che va oltre il simbolico, poiché evidenzia l’importanza della memoria storica e dell’identità locale. Il legame tra D’Acquisto e Gaeta si è intensificato nel tempo, iniziando dal 1974, quando una banchina del porto fu intitolata a lui.

Durante la cerimonia, sarà scoperta una targa commemorativa alla presenza di autorità civili e militari, insieme ai familiari di Salvo D’Acquisto, tra cui il fratello, il Prof. Alessandro D’Acquisto, e le figlie Liliana e Germana.

La giornata continuerà alle 19 con un concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri al Molo Santa Maria, in piazza delle Capitanerie di Porto. Questo concerto vuole mettere in risalto i valori di legalità e responsabilità che Salvo D’Acquisto ha sempre incarnato, come annunciato dal Comune.

La storia di Salvo D’Acquisto, che si concluse tragicamente nel 1943, rimane un esempio di coraggio e altruismo. Di recente, la sua figura è stata riconosciuta anche dalla Chiesa, con la proclamazione di Venerabile da parte di Papa Francesco nel 2025.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, i cittadini possono seguire i canali ufficiali del Comune di Gaeta.