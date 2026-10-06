Gaeta, Longevity Run: eventi di prevenzione il 10 e 11 ottobre 2026

Il 10 e 11 ottobre 2026, Gaeta ospiterà la Longevity Run, un evento dedicato alla promozione della prevenzione e di uno stile di vita attivo. Medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore saranno presenti per offrire possibilità di monitoraggio della salute e attività fisica.

Il 10 ottobre è previsto il Villaggio della Prevenzione, aperto dalle ore 10:00 alle 18:00. Qui, i partecipanti potranno usufruire di un check-up gratuito per valutare otto fattori di rischio cardiovascolare, senza necessità di prenotazione, garantendo così un accesso semplice e diretto a tutti.

Il giorno successivo, 11 ottobre, alle ore 9:00, si svolgerà la Longevity Run, una corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti. I partecipanti avranno la possibilità di correre, camminare o semplicemente passeggiare, sottolineando così l’importanza del movimento e della cura della propria salute.

Entrambi gli eventi si svolgeranno in Piazza 5 Febbraio 1861, una location centrale per facilitare la partecipazione. L’iniziativa mira a promuovere scelte di vita più sane e consapevoli, contribuendo al benessere della popolazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale o contattare direttamente gli enti organizzatori.