Gaeta, Madonna del Rosario: appuntamento il 4 ottobre

Il 4 ottobre si festeggia la Madonna del Rosario con una serie di sante messe e una tradizionale processione presso l’antica chiesetta di Gaeta Vecchia Alta.
La giornata inizierà con le celebrazioni liturgiche nella chiesetta, seguite dalla processione che avrà inizio alle 17:00. Il programma dei festeggiamenti trae ispirazione dalle parole del Santo Padre Leone, espresse durante la sua visita al Santuario di Pompei l’8 maggio scorso, dove ha evidenziato l’importanza della preghiera del Rosario come guida spirituale.
Per garantire un agevole accesso all’evento, sarà attivo un servizio navetta gratuito, che partirà alle 16:00, così tutti i fedeli potranno raggiungere facilmente il luogo delle celebrazioni.
Chiunque desideri partecipare a questa manifestazione religiosa è benvenuto, offrendo un momento di riflessione e condivisione per tutti gli abitanti della zona.
Per restare aggiornati su eventuali novità e ulteriori dettagli, è consigliabile seguire i canali ufficiali dedicati all’evento.