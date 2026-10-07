Gaeta, modifiche alla viabilità in Via Angioina: cosa cambia dal 7 ottobre

Gaeta si prepara a cambiamenti nella viabilità, come comunicato dal Comune. A partire da mercoledì 7 ottobre 2026, un segmento di Via Angioina sarà chiuso al traffico per consentire lavori urgenti di messa in sicurezza.

Il divieto di transito riguarderà il tratto di strada compreso tra l’incrocio con Via Begani e Via della Breccia fino alla scalinata della Chiesa di San Francesco. Le nuove regole entreranno in vigore dalle ore 07:00 e continueranno fino al termine dei lavori.

Questa ordinanza è stata emessa per tutelare la sicurezza pubblica e assicurare un traffico regolare, a seguito di una richiesta avanzata dall’Ente Parco Regionale ‘Riviera di Ulisse’.

I cittadini e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà posizionata nella zona e a considerare percorsi alternativi. L’assessore ai lavori pubblici, Massimo Magliozzi, ha sottolineato l’importanza di questi lavori per garantire la sicurezza di tutti.

Il Comune desidera scusarsi anticipatamente con la popolazione per i possibili disagi temporanei derivanti da questi interventi, ritenuti necessari per la tutela dell’area.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale disponibile sul sito del Comune di Gaeta.