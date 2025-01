Il Conte di Montecristo, Sam Claflin è Edmond: sapete chi è la sua bellissima ex moglie?

Sam Claflin, protagonista della grande fiction RAI Il Conte di Montecristo, è stato sposato con una donna stupenda: ecco chi è.

L’attore britannico sembra aver conquistato tutti con la sua avvincente interpretazione di Edmond ne Il Conte di Montecristo. Non un compito facile, il suo: si trattava di restituire la complessità, la disperazione e poi il coraggio di un personaggio familiare a centinaia di migliaia di lettori. E in tanti, fra gli appassionati del romanzo di Alexandre Dumas, sembravano già pronti a massacrarlo prima ancora di vederlo all’opera…

Claflin sembra però essere riuscito benissimo. Ha interpretato il difficile ruolo con trasporto ma senza risultare manieristico o eccessivo la trasformazione di uno spirito innocente, incarcerato e destinato a morire, e poi preda di un irrefrenabile desiderio di vendetta.

L’ex moglie di Sam Claflin: chi è e dove l’avete vista

Sam Claflin è ormai un attore affermato, giustamente famoso per i tanti ruoli interpretati in film di successo e in grandi serie televisive. C’è chi lo ricorda nei panni di Finnick Odair nella saga di Hunger Games, chi come il principe in Biancaneve e il cacciatore o nel ruolo di William nel dramma romantico Io prima di te. Per quel film, che ha avuto molto successo in Italia, l’attore dovette perdere quasi venti chili, in modo da risultare più credibile nell’interpretazione del giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle per un incidente…

E magari c’è anche chi se lo ricorda in uno dei suoi primi lavori, nei panni del missionario innamorato della sirena in un film della saga dei Pirati dei Caraibi. Il pubblico italiano, di certo, ricorderà a lungo il suo volto dopo che ha incarnato Edmond Dantès nella miniserie trasmessa su RAI 1… Claflin, che da ragazzo sognava di fare il calciatore, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo dopo un infortunio. Ha studiato alla London Academy of Music and Dramatic Art e ha fatto il suo debutto televisivo nel 2010 con la miniserie The Pillars of the Earth.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Claflin è anche noto per la sua vita privata: da sempre è un protagonista del gossip. Ha avuto infatti una tormentata relazione con l’attrice Laura Haddock, che poi ha sposato nel 2013. La coppia ha due figli: Pip, nato nel 2015 e Margot, nata nel 2018. Poi, i due hanno annunciato la separazione nell’agosto 2019.

Dopo aver mollato la moglie, Sam fa coppia fissa con la modella Cassie Amato. Ma torniamo a Laura: di certo l’avete già vista da qualche parte. Anche lei britannica e di un anno più grande di Sam (lei è nata nell’1985, lui nel 1986), ha iniziato a lavorare come attrice da giovanissima ma ha interpretato il primo ruolo importante nel 2013, vestendo i panni di Lucrezia Donati, l’amante di Lorenzo dei Medici nella serie tv Da Vinci’s Demons.

In seguito ha interpretato Meredith Quill ne I Guardiani della Galassia. Lo stesso ruolo proposto poi nel sequel del 2017 I Guardiani della Galassia Vol. 2. Sempre nel 2017 è apparsa in Transformers: The Last Knight. Da un po’ di anni lavora principalmente in serie tv, anche se è entrata nel cast di Downton Abbey: A New Era.