Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 13-17 gennaio: la coppia si riunisce, Irene costretta a triste gesto

Diversi colpi di scena attendono il pubblico del Paradiso delle Signore nelle puntate in onda tra il 13 e il 17 gennaio su Rai 1.

Rientro in grande stile sul piano degli ascolti – e non solo – per Il Paradiso delle Signore, reduce dalla pausa per la giornata dell’Epifania. La puntata di martedì 7 gennaio ha conquistato 1 milione e 811 mila spettatori facendo registrare uno share del 19,2%. Sono successe tante cose in questo inizio anno nel grande magazzino milanese.

Tanto per cominciare una coppia ha finalmente coronato il suo sogno d’amore. Parliamo di Salvo e Elvira: finalmente il titolare della caffetteria Amato e la venere del Paradiso sono convolati a nozze malgrado una corsa a ostacoli che fino all’ultimo minuto ha costellato di imprevisti la strada verso il matrimonio. È appena sbocciato invece l’amore tra Clara e Alfredo.

Le anticipazioni rivelano poi che una storica coppia del Paradiso sarà pronta a riunirsi, vedremo in che modo. Chi se la passerà molto male invece è Irene Cipriani: la capo commessa del negozio di moda sperava che il nuovo anno si aprisse con un grande amore. Al contrario, sarà costretta a compiere un gesto molto triste.

Anticipazioni 13-17 gennaio Il Paradiso delle Signore: riunione di coppia e guai per Irene

Nelle puntate che andranno in onda tra il 13 e il 17 gennaio 2025 continuerà a regnare una sottile tensione nell’aria alla Galleria Milano Moda. Tancredi, forte della sua posizione di socio di maggioranza, vorrebbe spostare in Jugoslavia la produzione della collezione economica della GMM malgrado il parere contrario di Umberto e Odile.

Scoperte le intenzioni del cugino, Odile informerà della cosa la sua amica Rosa, alla quale chiederà aiuto per cercare di dissuaderlo. Rosa deciderà così di pubblicare un articolo contro Tancredi costringendo la famiglia di Sant’Erasmo a correre ai ripari. Adelaide, già contrariata dal comportamento di Tancredi con Odile, vorrà dare una lezione al nipote.

Per farlo non esiterà a tornare nuovamente socia in affari con il suo ex Umberto, caduto in disgrazia e cacciato da Villa Guarnieri dopo la truffa Hofer. La contessa gli offrirà il supporto finanziario per ritornare ad avere la maggioranza delle quote della Galleria Milano Moda e estromettere così l’ambizioso Tancredi. Riusciranno i due nel loro intento?

Nel frattempo Irene sarà costretta a chiedere aiuto al padre per risolvere i suoi problemi col fisco. La capocommessa ha scoperto infatti di essere stata truffata da Lorenzo Crespi, che le ha fatto firmare con l’inganno un documento prima di far perdere le tracce di sé. La Venere si è trovata così con un mucchio di tasse arretrate da pagare.

In più la Cipriani ha scoperto di avere solo un mese di tempo per regolarizzare la sua posizione fiscale. La situazione precipiterà quando scoprirà che il padre non potrà prestarle il denaro necessario per saldare il suo debito con il fisco. Un aiuto inatteso le arriverà da Alfredo, che così facendo metterà però a rischio la sua storia con Clara.