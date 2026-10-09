Latina, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini

Il Comune di Latina ha attivato il Centro Operativo di Protezione Civile Comunale (COC) in risposta a un avviso riguardante condizioni meteorologiche avverse. Questa allerta sarà in vigore per la giornata di giovedì 8 ottobre e per le successive 18-24 ore.

Le previsioni meteo segnalano precipitazioni che varieranno da sparse a diffuse, con la possibilità di rovesci o temporali di forte intensità. Sono attese anche raffiche di vento, occasionali grandinate e frequente attività elettrica.

Il COC rimarrà operativo per le successive 12-18 ore per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile e per tenere sotto controllo la situazione sul territorio.

Si raccomanda ai cittadini di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di prestare attenzione a eventuali sviluppi delle condizioni meteorologiche.