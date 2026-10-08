Latina, bando per Enti del Terzo Settore: domande entro il 30 novembre 2026

Il Comune di Latina ha recentemente reso disponibile un Avviso pubblico di co-progettazione per ridare vita allo Spazio IdeaKennedy. Questo bando è aperto agli Enti del Terzo Settore che hanno un’attenzione particolare per i giovani under 35 e che vogliono essere parte attiva nella gestione e nello sviluppo di questo spazio.

Lo Spazio IdeaKennedy, situato all’interno del Centro Commerciale Agorà in Viale Kennedy, offre un’importante opportunità per le associazioni interessate, che possono proporre idee e progetti volti a esaltare le potenzialità di questo immobile.

Per partecipare, gli enti dovranno rispettare alcuni requisiti specifici e seguire le indicazioni per la partecipazione, tutte dettagliate nell’Avviso pubblico. Per avere accesso alle informazioni necessarie riguardo alla documentazione richiesta, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Latina.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2026, alle ore 23:59. È fondamentale rispettare questa scadenza per assicurare la validità delle proposte inviate.

Per ulteriori chiarimenti e per leggere l’avviso completo, si può visitare il sito del Comune di Latina al seguente link: Avviso pubblico di co-progettazione.