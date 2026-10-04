Latina, cerimonia commemorativa per Norma Cossetto

Latina si prepara a ospitare una cerimonia commemorativa in onore di Norma Cossetto, che avrà luogo nel suggestivo Giardino di via Cimarosa. Questa iniziativa offre l’opportunità di ricordare e onorare la memoria di una figura importante nella storia italiana.

Per il momento, non sono stati comunicati né la data né l’ora della cerimonia, e nemmeno i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Ulteriori dettagli verranno forniti nei prossimi giorni, quindi è consigliabile rimanere aggiornati.

Per seguire gli sviluppi e ricevere informazioni aggiornate, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Latina, dove saranno pubblicate tutte le notizie necessarie.