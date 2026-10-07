Latina, eventi letterari: appuntamenti dal 24 ottobre al 23 gennaio

Dal 24 ottobre al 23 gennaio, il Caffè Poeta Bistrot letterario in piazza del Popolo ospiterà quattro incontri dedicati alla letteratura, tutti curati dal Forum dei Giovani. Questi eventi saranno un’occasione per esplorare romanzi che trattano temi come la crescita personale, la formazione, la disillusione e la ricerca interiore.

Le serate si prefiggono di stimolare discussioni su argomenti di grande attualità, utilizzando la letteratura come mezzo per riflettere sul presente e rivisitare il passato. Ogni incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su storie che hanno segnato la cultura e la società.

Ecco il programma degli incontri:

24 OTTOBRE – ore 17.30 : La ciociara di Alberto Moravia

– ore : La ciociara di Alberto Moravia 21 NOVEMBRE – ore 17.30 : Il giovane Holden di J. D. Salinger

– ore : Il giovane Holden di J. D. Salinger 12 DICEMBRE – ore 17.30 : Cuore di Edmondo De Amicis

– ore : Cuore di Edmondo De Amicis 23 GENNAIO – ore 17.30: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove si trovano ulteriori dettagli sugli eventi.