Latina, evento benessere: consulenza gratuita in farmacia il 10 ottobre

Il Comune di Latina ha in programma un evento volto al benessere e alla cura della persona, che si svolgerà sabato 10 ottobre presso la Farmacia Comunale Latina. Durante questa giornata, l’attenzione sarà focalizzata in particolare sul contorno occhi, insieme a suggerimenti di psico-dermo-alimentazione.

I partecipanti potranno beneficiare di trattamenti gratuiti per la zona delicata del viso, con interventi specifici per illuminare, tonificare e rigenerare lo sguardo. In aggiunta, sarà offerto un piano di psico-dermo-alimentazione senza alcun costo, per un benessere completo.

Per prendere parte all’evento, è necessario recarsi in farmacia e ritirare un coupon di prenotazione. Tuttavia, al momento ci sono alcune informazioni mancanti, come l’orario dell’iniziativa, il numero per le prenotazioni, i requisiti per partecipare e la durata complessiva dell’evento.

Si suggerisce di visitare il post ufficiale del Comune di Latina per ulteriori dettagli o di contattare direttamente la farmacia per informazioni più specifiche.