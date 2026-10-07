Latina, incontro speciale nonni e bambini al Piccolo Mondo

Un incontro speciale si è svolto tra nonni e bambini presso l’asilo nido Piccolo Mondo in Via degli Aurunci. Questa iniziativa è stata organizzata per festeggiare la festa dei nonni, favorendo uno scambio di esperienze tra le diverse generazioni.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno avuto la possibilità di divertirsi con giochi, ascoltare racconti e condividere momenti preziosi, evidenziando l’importanza di trascorrere tempo insieme. Questi momenti di interazione hanno permesso di apprendere gli uni dagli altri, di condividere storie di vita e di creare nuovi ricordi.

Pur non essendo stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e all’ora dell’evento, è chiaro che per nonni e bambini è stata un’occasione importante per divertirsi e socializzare.

Se desiderate approfondire l’evento, potete visitare il racconto della giornata disponibile sul sito ufficiale del Comune di Latina.