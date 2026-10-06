Latina, mostra dedicata alle città di fondazione: appuntamento il 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre 2026, a partire dalle ore 11.00, il Museo Duilio Cambellotti di Latina ospiterà una mostra diffusa che avrà come tema le città di fondazione del Lazio.
Il percorso espositivo offrirà uno sguardo su arti, architetture, memorie e trasformazioni di sette città, coinvolgendo vari spazi culturali. Alla fine della mattinata, ci sarà la proiezione della video-mostra “Latina Invisible City”, curata da Alessandro Bavari.
Per chi desidera approfondire il programma della mostra, è possibile consultare il seguente link: leggi il programma.
Il Museo Duilio Cambellotti si trova in Piazza San Marco, 1 a Latina. L’evento è aperto a tutti senza necessità di prenotazione e non prevede costi di ingresso.
La mostra è promossa dal Comune di Latina, che invita tutti a scoprire le trasformazioni che hanno coinvolto le città di fondazione del Lazio.
Si consiglia di tenere d’occhio il post ufficiale del Comune di Latina per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma.