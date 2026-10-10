Latina, mostra diffusa: appuntamento 11 ottobre in città

Domani, domenica 11 ottobre, Latina accoglierà la mostra diffusa “Un mare di Novecento. Arti, visioni e trasformazioni delle città di fondazione”, un evento che comprende tre appuntamenti dedicati alla storia, all’arte e alla memoria, come annunciato dal Comune.

Il primo incontro avrà luogo alle ore 11.00 al Museo Duilio Cambellotti. Qui verrà presentato il saggio storico “L’Italia e la Guerra Fredda. Esuli dall’Est, una storia di fughe e accoglienza nel Campo profughi di Latina”, curato da Emanuela Gasbarroni. Durante l’evento, saranno condivise le storie di artisti e intellettuali dell’Est europeo che hanno trovato rifugio nel campo profughi di Latina.

Successivamente, alle ore 18.00, il MADXI Museo Contemporaneo, situato in Via Carrara 12/a, Tor Tre Ponti, inaugurerà la mostra di Sergio Ban, intitolata “Arte, lingua universale”. Quest’esposizione si concentra sulla sua esperienza come artista istriano esule a Latina nei primi anni Cinquanta.

Alle ore 18.30, sarà inaugurata anche la mostra video “Meta-Est” di Sara Aliscioni, che presenterà una visione contemporanea sui territori e sulle eredità culturali dell’Est europeo.

Questa giornata rappresenta un’opportunità per approfondire la storia del Novecento attraverso l’arte, la memoria, l’esilio e le trasformazioni culturali.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il programma completo al seguente link: Leggi il programma completo.