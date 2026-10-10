Latina, mostra diffusa: ‘Un mare di Novecento’

Latina si prepara ad accogliere la mostra diffusa di arti visive Un mare di Novecento, un evento che si propone di esplorare le trasformazioni che hanno interessato le città nel corso del Novecento.

Attraverso una selezione di opere d’arte visiva, la mostra mira a mettere in luce le evoluzioni e i cambiamenti che hanno contraddistinto il secolo scorso nelle aree urbane e nei contesti sociali.

Al momento, però, sono carenti alcune informazioni chiave, come il luogo, la data e i soggetti coinvolti, il che potrebbe rendere complicata la pianificazione per chi desidera partecipare all’iniziativa.

Per rimanere aggiornati e scoprire ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina, dove verranno pubblicate le informazioni più recenti.