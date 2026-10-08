Latina, nuovo servizio sanitario: scarica l’app e controlla la salute

La Farmacia Comunale di Viale Kennedy 42 a Latina ha avviato un nuovo servizio sanitario dedicato ai cittadini. Attraverso l’app LazioPerLaSalute, gli utenti possono beneficiare di controlli gratuiti per la salute. Questa opportunità è riservata ai residenti assistiti dalle ASL della Regione Lazio, con un’età compresa tra i 18 e i 74 anni, come spiegato dal Comune.

L’app LazioPerLaSalute si rivela un alleato per chi vuole prendersi cura del proprio benessere e migliorare le proprie abitudini. È importante notare che per partecipare non bisogna avere patologie croniche o gravi, non si deve assumere farmaci in modo continuativo e non si dovrebbe essere in gravidanza o aver partorito negli ultimi sei mesi.

Scaricando l’app presso la farmacia, i cittadini possono accedere a diversi servizi gratuiti, tra cui:

✅ Misurazione della pressione arteriosa

✅ Calcolo dell’indice di massa corporea (BMI)

✅ Analisi di glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Per prenotare un appuntamento, è possibile inviare un messaggio tramite WhatsApp al 334 623 3337.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare direttamente la Farmacia Comunale o di visitare il post ufficiale del Comune di Latina.