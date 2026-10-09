Latina, ottobre rosa: sostegno alla campagna AIRC

Latina è attivamente coinvolta nella campagna Nastro Rosa della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, avviata per il mese di ottobre. La Farmacia Comunale di Latina, situata in Viale Kennedy 42, sta dando il proprio contributo nella lotta contro il tumore al seno.
In questa iniziativa, i cittadini hanno l’opportunità di ricevere una spilletta-gioiello Nastro Rosa con una donazione minima di 2 €, aiutando così a sostenere la ricerca scientifica.
La campagna si rivolge in particolare alle donne, sottolineando l’importanza della prevenzione per la salute. Partecipare significa non solo supportare la ricerca, ma anche aumentare la consapevolezza su questioni legate alla salute femminile.
Per ulteriori informazioni, si incoraggia la cittadinanza a recarsi presso la Farmacia Comunale di Latina. È un’opportunità per fare la propria parte in una causa importante e per ricevere informazioni utili sulla prevenzione.
Per rimanere aggiornati, è possibile visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune.