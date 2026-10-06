Latina, sicurezza: incontro sulla prevenzione delle truffe agli anziani

Il Comune di Latina ha in programma un incontro volto a prevenire le truffe che colpiscono gli anziani, in collaborazione con Nuova Sair, Il Quadrifoglio – Cooperativa Sociale e la Polizia di Stato. L’appuntamento si terrà venerdì 17 ottobre 2026 alle ore 10.30 presso il Centro Sociale Anziani Borgo Podgora, situato in Strada Podgora, 116 – Latina.
Durante l’incontro, i partecipanti potranno acquisire informazioni sulle truffe più comuni, imparare a riconoscere i segnali di possibili inganni e capire come comportarsi in situazioni che destano sospetto. Sarà un momento di confronto utile per tutti, con particolare attenzione agli anziani.
L’evento è aperto a tutti, ma si rivolge in particolare agli anziani, che spesso si trovano in una situazione di maggiore esposizione a questi raggiri.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comune di Latina o visitare i loro canali ufficiali.