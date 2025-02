Niente di meglio delle zucchine alla sanfeliciana: solo pangrattato, spezie e…preparati a una vera esplosione di gusto

Per pranzo facciamo le zucchine alla sanfeliciana, un piatto di una specialità unica che vi farà innamorare: pronto in soli 10 minuti e perfetto in qualsiasi occasione!

Per la nostra quotidiana rubrica La cucina del Golfo, quest’oggi volgiamo parlarvi di un piatto super appetitoso e versatile, perfetto in qualsiasi occasione vogliate prepararlo, persino per il pranzo della domenica: parliamo delle zucchine alla sanfeliciana, un piatto unico sostanzioso quanto semplice e saporito negli ingredienti. Si tratta di un tortino molto allegro e croccante, con un ripieno tenero che è tutto un programma di bontà e dolcezza.

Come il nome ci fa intuire, il piatto deriva dalla tradizione locale di San Felice Circeo e viene comunemente chiamato anche i cuccuzje a iu test, tradotto dal dialetto come zucchine su un testo di latta. Questo perché in passato veniva preparato su delle teglie in latta leggere e pratiche, che in cottura ad alta temperatura trasformavano gli ortaggi in qualcosa di super croccante e sfizioso. Vogliamo replicare la ricetta di tradizione insieme quest’oggi?

Zucchine alla sanfeliciana, mai visto piatto più facile e buono: lo rifarai più volte nella settimana

Le zucchine alla sanfeliciana appartengono ovviamente alla tradizione di tutto il golfo, compresa quella di Gaeta e Latina. Avevamo visto nella nostra rubrica i calamari in umido, i peperoni con olive di Gaeta e le dimenticate quanto antichissime ciammelline gaetane. Quest’oggi invece vi insegniamo a realizzare un tortino facile e godurioso, semplicissimo e saporito.

Ingredienti per 5 persone

2 zucchine grandi;

200 gr di pangrattato;

Sale, pepe, prezzemolo q.b.

1 spicchio d’aglio;

Olio EVO q.b.

Farina q.b.

Preparazione