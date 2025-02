Peperoni alle olive, la ricetta di Gaeta velocissima ma di grande effetto: saporiti è riduttivo, sono proprio speciali

Una ricetta veloce, sfiziosa e molto saporita: facciamo i peperoni alle olive di Gaeta, un contorno pazzesco da sfruttare come vuoi!

Da mangiare al naturale, all’interno di un bel panino oppure sopra una focaccia alta e soffice: poco importa come decidiate di gustarli, l’importante è che i peperoni alle olive di Gaeta li prepariate alla prima occasione possibile perché sono davvero speciali! Si tratta di una preparazione molto semplice, usando pochi ingredienti, poveri ma di un sapore davvero unico ed esclusivo. Questi ortaggi ormai sono reperibili quasi tutto l’anno per la maggior parte del tempo, sono molto versatili e preparati in questo modo saranno un successo.

Vi avvertiamo però, non si tratta di una ricetta light perché i peperoni dovranno rosolare nell’olio di semi, ma in fondo cosa ce ne importa? Ogni tanto uno sgarro è concesso! Possiamo prepararli con quelli gialli, quelli rossi e anche quelli verdi, il gusto con questi ultimi cambierà leggermente, ma non ve ne pentirete ugualmente. Scopriamo subito la ricetta facile?

Peperoni alle olive di Gaeta, la ricetta sfiziosa e super saporita che risulta sempre un successo

Nel momento in cui assaggerete questa bontà, siamo sicuri che la rifarete ogni qualvolta vogliate e possiate: con i peperoni alle olive di Gaeta non si scherza, creano dipendenza! Super saporiti, sfiziosi e perfetti da gustare come contorno oppure come protagonisti di focacce, pizze e panini imbottiti.

Ricetta per 4 persone

2 peperoni gialli o misti;

100 gr di olive di gaeta;

1 spicchio d’aglio;

Alici sottolio a piacere;

Sale, pepe, prezzemolo fresco tritato q.b.

Preparazione