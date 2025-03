Pasta prosciutto e provola, semplice sì ma quanto è buona! Provala e la farai sempre

Un pranzetto davvero speciale da preparare in pochissimi minuti, ti basta solo un po’ di pasta a scelta, prosciutto e provola: vedrai che sapore esclusivo!

Ci ritroviamo ancora una volta con la nostra rubrica giornaliera de La cucina del Golfo e oggi vogliamo proporvi un primo molto speciale, unico nel suo genere nonostante la semplicità che tutti possono replicare, considerando quanto sia facile da realizzare. Avremo bisogno soltanto di un po’ di prosciutto, della provola e il nostro tipo di pasta preferita, assemblare il tutto e spedire in forno! Ve lo garantiamo, non potrete più farne a meno.

La pasta prosciutto e provola inoltre è perfetta per consumare quella avanzata in frigo ed evitare di far perdere magari un prosciutto a fette o intero che avevamo acquistato in questi giorni, possiamo personalizzarla come meglio crediamo ed eventualmente sostituire il formaggio con un altro di nostro piacimento. Vogliamo scoprire insieme come farla?

Pasta prosciutto e provola, la ricetta salva pranzo che siamo sicuri vi lascerà a bocca aperta(e con l’acquolina)

Quando si tratta di preparare il pranzo spesso non si sa cosa scegliere: secondo con annesso contorno oppure un buon primo? Certo, noi qualche idea sfiziosa con la nostra rubrica ve l’abbiamo data, come ad esempio gli spaghetti alla gaetana facili e saporiti, ma anche le zucchine alla sanfeliciana, pratiche e croccanti. Oggi invece vi insegniamo a realizzare in meno di 10 minuti la pasta prosciutto e provola, semplice quanto saporita e gustosa. Ecco come procedere!

Ingredienti per 5 persone

400 gr di pasta corta a scelta;

200 gr di provola grattugiata;

150 gr di prosciutto cotto a cubetti;

150 gr di panna da cucina;

100 gr di parmigiano gattugiato;

1 cipolla bianca;

Sale, pepe, noce moscata, origano q.b.

Preparazione