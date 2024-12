Quanto spesso andrebbero lavati guanti, sciarpe e cappelli? Molti sbagliano

Dopo quanti utilizzi è necessario lavare in lavatrice i guanti, le sciarpe e i cappelli: non tutti sono informati e molte persone sbagliano. L’inverno è arrivato e come ogni anno ci attrezziamo con gli indumenti giusti per non sentire freddo, ma soprattutto si accendono i riscaldamenti in casa, nei locali e in quasi tutti gli ambienti chiusi. Spesso, per evitare di utilizzare in modo eccessivo le fonti di calore, molte persone preferiscono vestirsi a strati, in modo da sentire il meno possibile le alte temperature. Soprattutto per evitare che i costi in bolletta siano troppo alti.

Infatti, negli ultimi anni, i prezzi sono aumentati in maniera considerevole e molte famiglie stanno cercando di fare il possibile per evitare brutte sorprese. In questo periodo di freddo gli indumenti che più utilizziamo per uscire sono i guanti, le sciarpe e i capelli. Ci proteggono dalle alte temperature e permettono di sentire il meno possibile il gelo. Ma come tutti i tipi di tessuti, anche questi devono essere lavati e bisogna sapere quando è necessario farlo.

Guanti, sciarpe e cappelli, quando lavarli in lavatrice

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che utilizziamo maggiormente in casa, dato che ogni giorno ci sono tantissimi panni da lavare. Basta premere il tasto del lavaggio e in seguito, per avere degli indumenti più asciutti, è possibile usare la centrifuga. Lo stesso si può fare per guanti, cappelli e sciarpe, i capi che più indossiamo durante questo periodo invernale. Sono infatti importanti per combattere il freddo.

Ovviamente, come tutti i vestiti, anche questi devono essere lavati ed in molti non lo sanno, ma è importante farlo cinque o sei volte a stagione. Questo vuol dire che ogni inverno, dopo alcuni utilizzi, si possono lavare. Basta semplicemente poggiarli in lavatrice, aggiungere il detersivo adatto in base al tipo di tessuto e di colore, e aspettare che faccia il suo lavoro. Per quanto riguarda, invece, per esempio i cappotti in lana, necessitano di essere lavati una o due volte a stagione.

I pigiami che utilizziamo ogni sera per andare a dormire, se non sono sporchi, si possono mettere in lavatrice dopo averli indossati tre o quattro volte. Le felpe possono essere indossate più volte e se non si attacca il sudore o qualsiasi altro odore che si trova nell’aria, è possibile lavarle dopo averle usate dalle sei alle sette volte. È importante, infine, ricordare che tutti i tessuti bianchi e in seta devono essere lavati dopo ogni uso.