Rilancio dei Cinque Antichi Cammini verso Roma: il nuovo progetto finanziato dall’UE per valorizzare il patrimonio culturale italiano

Un filo di pietra, polvere e racconti unisce il Nord e il Sud fino a Roma: cinque strade antiche tornano vive, tra passi lenti, borghi accesi e orizzonti che si allargano al ritmo del respiro.

Roma non si raggiunge solo in treno o in auto. Si arriva a piedi, uno dopo l’altro, lungo antichi cammini che attraversano il Lazio e convergono nella Capitale. È un gesto semplice, ma apre memorie, economie e incontri. Chi ha camminato lo sa: un bar di paese può diventare un faro, una fontana una promessa. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo sentito il tempo tornare dalla nostra parte?

Perché tornare a camminare verso Roma

Il valore è triplo. Identità condivisa, cura dei luoghi, turismo sostenibile. Camminare distribuisce i flussi, alleggerisce i centri più affollati, sostiene botteghe e piccole ospitalità. In quei chilometri ci sono basoli, abbazie, boschi, storie. La Via Francigena nel Viterbese scorre per circa 200 km tra Sutri e Campagnano, tra necropoli e orti. L’Appia Antica entra a Roma con i suoi basoli e i mausolei che raccontano secoli. A Est, Subiaco vibra ancora della regola di Benedetto. Ogni tappa è una pagina.

E proprio a metà strada arriva la novità che cambia il ritmo. Il Ministero del Turismo e ENIT avviano “Antichi Cammini d’Italia”, un progetto finanziato nell’ambito di Next Generation EU per rilanciare cinque vie millenarie che portano a Roma. Non è una campagna spot. È un’azione che si innesta nella rete degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, attiva dal 1987 e oggi forte di oltre quaranta percorsi certificati in vari Paesi.

L’obiettivo è concreto: standard di accoglienza più chiari, segnaletica omogenea, manutenzione leggera dei tracciati, servizi digitali utili (mappe, credenziali, info aggiornate), formazione per chi ospita e promozione integrata all’estero. Il cuore è la fruibilità: dare ai camminatori ciò che serve davvero senza snaturare i luoghi.

Al momento, l’elenco definitivo dei cinque itinerari non è stato comunicato in modo ufficiale. È ragionevole aspettarsi un mix tra percorsi europei già riconosciuti, come Via Francigena, Via Romea Germanica e Via Romea Strata, e cammini laziali di forte identità storica. Finché non usciranno gli atti, evitiamo classifiche premature: la trasparenza qui conta quanto i chilometri.

Cosa cambia per chi vive e per chi cammina

Per i territori significa occasioni misurabili: stagionalità più lunga, micro-filiere locali, lavoro giovanile legato all’ospitalità diffusa. Un ostello che riapre a Formia, una bottega di formaggi a Anagni, una ciclofficina lungo la Regina Viarum: non sono sogni lontani, sono effetti tipici quando un cammino funziona. Per i viandanti cambia la qualità dell’esperienza: meno incognite, più sicurezza, tappe chiare e servizi pensati a misura di passo.

C’è anche un aspetto culturale. I cammini uniscono archivi e comunità: un cartiglio medievale in una pieve, una processione che resiste, un dialetto che torna sulle labbra. La rete europea dà metodo e visione; l’investimento NGEU dà spinta e tempi certi. Il resto lo fa il nostro desiderio di riconoscerci in ciò che camminiamo.

Se chiudo gli occhi vedo l’alba sull’Appia: i basoli umidi, un cane che scruta, una tazza di caffè appoggiata al muretto. Roma è là, ma intanto è qui, nei dettagli. Quando rimetteremo lo zaino in spalla per ascoltare cosa hanno da dirci queste strade?