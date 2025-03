Rinviata Turris-Taranto, la salvezza per il Latina adesso è più vicina

Il possibile addio di Turris e Taranto alla Serie C potrebbe cambiare il destino della classifica con il Latina che vede avvicinarsi la salvezza

A nove giornate dalla fine del campionato di Lega Pro, il Girone C, il campionato si gioca anche lontano dai campi di calcio con situazioni purtroppo delicatissime che rischiano di sprofondare nel baratro diversi club.

Tra debiti e pignoramenti ci sono società che rischiano di non presentarsi nemmeno più in campo. Cosa che in effetti accadrà già sabato, quando Turris e Taranto, si dovrebbero affrontare al Liguori di Torre del Greco. Ma la Lega ha deciso di posticipare la sfida a data da destinarsi. E tutto lascia presagire che l’annuncio della Lega Pro sulla loro esclusione dal campionato sia ormai imminente.

Turris e Taranto, punto di non ritorno

Proprio ieri la CoViSoc, il comitato di revisione e controllo che sovrintende ai conti delle società di calcio, ha notificato sia alla Turris che al Taranto l’avviso di chiusura delle indagini su una serie di violazioni di natura amministrativa.

La società campana è ad un passo dall’esclusione dal campionato (ormai pura formalità), visto che è stato certificato il mancato rispetto della seconda scadenza consecutiva.

Nella mattinata di ieri, il presidente del club, Ettore Capriola è stato ascoltato dalla CoViSoc, esercitando la facoltà di richiedere un interrogatorio a seguito della notifica di conclusione delle indagini. I punti contestati e in discussione sono molti a cominciare dal mancato pagamento dell’Irpef. E i numerosi appelli a imprenditori e investitori per coprire i buchi di cassa e di gestione sono fino a oggi caduti nel vuoto. Tutto fa pensare che la partita non verrà giocata e che le due squadre saranno relegate d’ufficio in fondo alla classifica, destinate a sparire – probabilmente – tra i dilettanti con istanza di fallimento e perdita di titolo e diritto sportivo.

Latina verso la salvezza d’ufficio

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, il Latina beneficerebbe direttamente di una classifica aggiornata trovandosi automaticamente in una posizione più sicura e allontanandosi in modo probabilmente definitivo dalla zona playout.

Il Taranto, che ha già accusato 19 punti di penalizzazione, è comunque ultimo con 6 soli punti, tanti quanto la Turris (11 punti di penalizzazione) che ha una differenza reti appena migliore. Ma con due retrocessioni d’ufficio sarebbero probabilmente solo le squadre che si posizioneranno tra 18esimo e 19esimo posto a prendere parte a un eventuale playout. Dunque la squadra nerazzurra deve mantenere a distanza Messina e Casertana al momento rispettivamente a sei e tre punti di distanza dal Latina.

Latina e Catania, verso la salvezza

Intanto comunque sabato alle ore 15, il Latina tornerà in campo per la 30esima giornata ospitando al Francioni il Catania. Un confronto prestigioso che propone un bilancio piuttosto equilibrato.

L’ultimo incontro giocato in terra pontina risale al 14 febbraio dello scorso anno, quando il Latina si impose per 1-0 grazie a una rete spettacolare di Riccardi, un successo che risultò poi determinante per la stagione nerazzurra agganciando nonostante quattro sconfitte consecutive che chiusero la regular season i playoff da cui il Latina fu estromesso paradossalmente proprio dal Taranto senza nemmeno essere stato sconfitto: 0-0 in Puglia, sufficiente ai padroni di casa che erano meglio posizionati in classifica per escludere i pontini e proseguire la stagione.

I precedenti tra Latina e Catania

Il bilancio delle sfide tra Latina e Catania si divide in maniera piuttosto equilibrata. Le due formazioni si affrontarono per la prima volta negli anni ’70, con un successo per parte nelle stagioni 1977-78 e un netto 5-1 in favore degli etnei nel campionato 1978-79. Dopo molti anni di distanza le due si sono ritrovate nel 2014-15 in Serie B, due vittorie per il Catania. Tuttavia, nelle stagioni più recenti, il Latina ha ribaltato la tendenza, imponendosi negli ultimi tre scontri diretti, compreso l’1-0 al Massimino lo scorso ottobre nel match del girone d’andata con gol di Ercolano.

Attualmente il bilancio complessivo vede 5 vittorie per il Latina, 4 per il Catania e 2 pareggi.

Latina in cerca di continuità, Catania con tante incognite

Mentre il Latina, reduce da due pareggi consecutivi con Benevento e Altamura, lotta per mantenere la categoria, il Catania sta cercando di consolidare la propria posizione in zona playoff. La squadra di Domenico Toscano occupa al momento l’ultimo posto utile per gli spareggi promozione, l decimo, con 41 punti, ma non vince in trasferta dal 9 febbraio, quando superò il Monopoli per 2-1.

Catania in emergenza: assenze e possibili rientri

Il Catania arriva alla trasferta di Latina con diverse incognite di formazione. In questa stagione la squadra di Toscano ha dovuto affrontare numerose difficoltà legate a infortuni, squalifiche e imprevisti dell’ultimo minuto. Come ha sottolineato il difensore Di Gennaro, recentemente rientrato dall’infortunio, la squadra ha spesso dovuto fare i conti con problemi fisici ricorrenti: “Gli infortuni che hanno colpito il Catania sono tutti differenti, c’è sempre una situazione diversa. Un po’ di sfortuna bisogna considerarla, poi magari ci sono anche dinamiche da approfondire in altre sedi.”

Per la gara di sabato Toscano dovrà sicuramente rinunciare a Guglielmotti, Inglese, Delmonte e Di Tacchio, oltre a Stoppa, che sconterà il secondo turno di squalifica. Tuttavia, potrebbe recuperare Celli, Montalto e De Paoli, tre giocatori reduci da acciacchi fisici e problemi influenzali. Il rientro di Ierardi, invece, è certo dopo la squalifica scontata nell’ultima giornata.

Latina, partita fondamentale in chiave salvezza

La sfida contro il Catania rappresenta un crocevia importante per il Latina, che potrebbe avvicinarsi sensibilmente all’obiettivo salvezza. La squadra di Boscaglia ha dimostrato di poter tenere testa a formazioni di alta classifica e ha raccolto punti preziosi nelle ultime uscite.

Se la situazione di Taranto e Turris dovesse risolversi con l’esclusione dal campionato, il Latina si troverebbe in una posizione ancora più favorevole. Tuttavia, la matematica non concede ancora certezze e la sfida di sabato potrebbe dare un’ulteriore spinta verso la permanenza in Serie C.