Sabaudia, Campionato del Mondo di Stand Up Paddle: apertura il 13 ottobre

Il Martedì 13 ottobre 2026, alle 18:30, avrà luogo la cerimonia di apertura del Campionato del Mondo di Stand Up Paddle in Piazza del Comune a Sabaudia.

Questo evento offre alla città un’occasione straordinaria, dato che Sabaudia avrà l’onore di ospitare ufficialmente il Campionato del Mondo di Stand Up Paddle 2026. Saranno presenti figure di spicco come il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, e il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, che daranno il benvenuto a tutti i partecipanti.

La cerimonia è aperta a tutti e si preannuncia come un momento entusiasmante per gli amanti degli sport acquatici e per la cittadinanza, che avrà l’opportunità di unirsi in un clima di festa e passione sportiva.

Per rimanere aggiornati su ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale sul sito del Comune di Sabaudia.