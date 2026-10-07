Sabaudia, Campionato del Mondo di Stand Up Paddle: inaugurazione il 13 ottobre

Il Campionato del Mondo di Stand Up Paddle si avvicina e inizierà il Martedì 13 ottobre 2026 alle 18:30, in Piazza del Comune, Sabaudia. Questa manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e vedrà la partecipazione di importanti figure del mondo sportivo.

La cerimonia di apertura avrà come protagonisti il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, e il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca. Questo evento segna l’inizio di una settimana intensa, dedicata alle competizioni internazionali di Stand Up Paddle, che promette di regalare momenti emozionanti.

Le gare si terranno dal 14 al 18 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 18:00, presso la Casermetta Piave della Marina Militare. In questo modo, Sabaudia si conferma come un palcoscenico d’eccezione per eventi sportivi di rilevanza mondiale.

La cerimonia inaugurale è aperta a tutti, offrendo l’opportunità di vivere un momento significativo per la città e per chi ama gli sport acquatici.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Sabaudia.