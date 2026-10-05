Sabaudia, modifiche alla viabilità in Migliara 54: cosa cambia dal 5 ottobre

Il Comune di Sabaudia ha annunciato alcune modifiche alla viabilità che entreranno in vigore da oggi, 5 ottobre 2023. La Migliara 54 sarà chiusa al traffico per lavori di ripristino.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra la rotatoria con la S.R. 148 Pontina e quella con la S.P. 46 Litoranea. Questa misura è stata adottata per consentire la sistemazione del piano viabile.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle 7:00 alle 18:00 e proseguirà fino al 30 ottobre 2026, fino al completamento dei lavori. Tuttavia, residenti, mezzi di soccorso e il servizio di trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano, potranno comunque accedere a questa area.

Per garantire la sicurezza di tutti e facilitare la circolazione, saranno installate segnaletiche che indicheranno i percorsi alternativi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Sabaudia sul proprio sito web.