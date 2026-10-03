Sabaudia, proposta per rigenerare infrastrutture dismesse

È stata accolta dalla X Commissione “Attività economiche, produttive e industriali” del Consiglio regionale del Lazio, guidata dal Consigliere regionale Vittorio Sambucci, la proposta per recuperare le infrastrutture dismesse e supportare le attività produttive, con la partecipazione della Vicespresidente della Regione Roberta Angelilli.

Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni del territorio, puntando sul recupero degli spazi abbandonati e sulla valorizzazione delle potenzialità economiche dell’area. Al momento, però, non sono stati forniti dettagli specifici su come e quando si intende attuare questa proposta.

La proposta è stata oggetto di discussione durante un incontro che ha visto la partecipazione di diversi sindaci, i quali hanno potuto condividere osservazioni e suggerimenti riguardo alla strategia di intervento.

Per chi desidera avere ulteriori informazioni sull’attuazione della proposta, è possibile contattare l’ufficio competente del Comune di Sabaudia o consultare il post ufficiale.