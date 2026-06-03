Sciopero dei Pescatori a Chioggia: Protesta Contro l’Aumento del Prezzo del Gasolio

All’alba il porto di Chioggia trattiene il respiro. Le barche restano ormeggiate, le reti asciugano al sole, i motori tacciono. A muoversi sono solo le voci, ruvide e stanche, di chi oggi incrocia le braccia: uno sciopero dei pescatori che nasce dalla pancia del mare e finisce dritto nel piatto di tutti.

Chi vive a Chioggia sa che il ritmo della città lo detta il mare. Oggi quel ritmo si è fermato. Non per capriccio, ma per il caro carburante. Il prezzo del gasolio è cresciuto a scatti negli ultimi mesi. Le uscite diventano un azzardo. Le cassette in banchina non bastano più a coprire i conti. Molti armatori lo ripetono senza giri di parole: se va così, si pesca in perdita.

Non è solo un’impressione. Nei rapporti europei, il carburante pesa spesso per un terzo, talvolta quasi la metà, dei costi operativi di una barca a strascico. Quando il costo sale, l’equilibrio salta. La flotta non cerca privilegi. Chiede margini per lavorare. Chiede tempo per respirare.

C’è poi un dettaglio che chi sta a terra non vede. I pescherecci pagano il pieno prima di uscire e incassano giorni dopo la vendita al mercato ittico. Se il mare è avaro, o se il prezzo in asta scende, il rischio resta tutto a bordo. A Chioggia, una delle marinerie più importanti dell’Adriatico, questo rischio tocca centinaia di famiglie, tra banchina, officine, ghiaccio, trasporti. È un ecosistema economico e umano.

Cosa chiedono i pescatori

Le richieste si ripetono chiare nelle piazze del porto. Serve un correttivo sul gasolio agevolato, con meccanismi più rapidi quando i prezzi corrono. Serve trasparenza sui passaggi dal porto al banco, così che il valore del prodotto non si perda per strada. Servono incentivi per motori più efficienti e per attrezzi meno energivori, senza burocrazia che blocca i cantieri. Qualcuno propone un “paracadute” temporaneo, un credito d’imposta legato al prezzo medio del carburante. Altri chiedono elasticità sul calendario del fermo biologico, per evitare che le settimane di stop coincidano con picchi di costi e fatturato in apnea.

L’effetto sulla città e sul piatto

La protesta non resta in banchina. Arriva sulle tavole. Meno sbarchi significa meno varietà locale. Gamberi, sogliole, seppie e canocchie lasciano spazio all’import, spesso più economico perché viene da flotte con regole e costi diversi. Il consumatore intuisce il paradosso: paghi uguale, ma compri pesce che ha viaggiato di più. Di qualità, certo, ma con un’impronta più pesante. Qui entra in gioco la parola che molti evitano perché sembra fredda: sostenibilità. Non è un’etichetta. È chiedersi se una comunità può continuare a vivere di mare senza prosciugare conti correnti, risorse e voglia di restare.

Nel molo piccolo, un comandante mi mostra le mani annerite dal gasolio. “Non cerco sussidi per sempre,” dice. “Voglio lavorare e far tornare i conti.” In quella frase c’è il punto centrale: non è solo il prezzo del gasolio. È la dignità del mestiere, la continuità di una cultura, la certezza che chi rischia all’alba non torni a casa con un debito.

Le soluzioni non sono semplici. Servono politiche pubbliche che tengano insieme energia, pesca e filiera. Servono regole chiare e stabili, per investire senza paura che l’orizzonte cambi domani. E serve anche una scelta quotidiana: riconoscere il valore del pesce locale, quando c’è, e di chi lo porta a riva. Forse, la prossima volta che guardiamo un banco del pesce, possiamo chiederci da dove arriva quel profumo di mare. Da quale notte, da quale silenzio, da quale motore acceso o spento. E cosa siamo disposti a fare, tutti, perché quel motore non resti muto.