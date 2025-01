Una delle più amate soap torna in TV: il 7 gennaio i fan riabbracceranno i loro beniamini

Gli appassionati dovranno attendere fino al giorno successivo all’Epifania per rivedere sul piccolo schermo una delle soap più amate della televisione.

Nel periodo delle festività, tra Natale, Capodanno e Epifania, è fisiologico che la normale programmazione televisiva subisca dei cambiamenti, a volte dei veri e propri stravolgimenti. Spesso e volentieri le variazioni riguardano le serie televisive coronate dal maggior successo di pubblico. E la cosa non deve stupire.

Lo stand-by infatti è dovuto proprio, se così possiamo dire, al largo seguito delle soap più amate. I vertici delle reti televisive – Rai o Mediaset fa poca differenza – preferiscono non far calare gli ascolti in un momento dell’anno particolare, durante il quale l’attenzione del pubblico è giocoforza distratta dal vortice di festeggiamenti e preparativi.

Preservare gli ascolti dal prevedibile calo durante le festività. Una regola non scritta alla quale non si è sottratta una delle soap più amate. Ma a partire dal 7 gennaio i fan torneranno a riabbracciare i loro beniamini dopo il lungo stop di questo periodo. Ecco quale serie tornerà sul piccolo schermo subito dopo l’Epifania.

Save the date: il 7 gennaio torna in tv l’amatissima soap

Stiamo parlando di Endless Love: Mediaset ha deciso di mettere in pausa la dizi turca fino al 6 gennaio. Dal giorno successivo il pubblico tornerà ad assistere alle vicende dell’amore tormentato tra Kemal e Nihan, ostacolati con ogni mezzo dal perfido Emir, pronto a tutto pur di togliere di mezzo il suo rivale in campo sentimentale.

Niente appuntamenti nel periodo delle feste per Endless Love, in modo da non sprecare episodi inediti nel momento in cui gran parte degli spettatori avrebbe disertato il piccolo schermo. Come anticipato, a partire dal prossimo martedì 7 gennaio la soap tornerà a essere riproposta nel daytime pomeridiano. Ancora invece non è previsto il ritorno in prime time.

Una scelta chiara quella di Mediaset, che ha deciso di riservare a dopo l’Epifania le ultime puntate della seconda e ultima stagione della serie turca che si avvia ormai rapidamente verso un gran finale che si annuncia ricco di sorprese e colpi di scena. I nuovi episodi saranno trasmessi come sempre nel daytime del pomeriggio, alle 14:10 su Canale 5.

Al momento non sarebbe invece prevista la messa in onda di Endless Love nella serata del giovedì. Nessun nuovo appuntamento per la soap opera turca nella fascia serale del 2 e del 9 gennaio. Per ora si andrà avanti solo in daytime. Il gran finale della dizi vedrà Emir pronto a giocarsi tutto pur di rovinare la felicità di Nihan e Kemal.

Dopo aver perso il figlio che aspettava da Zeynep il “cattivo” di Endless Love non avrà più freni e metterà in atto il suo ultimo piano diabolico per vendicarsi della coppia. Kozcuoglu arriverà a rapire Nihan per portarla in un campo minato: ennesima trappola mortale per attirare Kemal e farla finita una volta per tutte con lui.