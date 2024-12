Uomini e Donne, colpo di scena di Martina: nessuno se lo sarebbe aspettato

Nuovo incredibile colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista Martina spiazza i fan con qualcosa di davvero inaspettato. Cosa è successo.

Continua la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne, il celebre programma di incontri di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, prima della pausa natalizia. Mentre procedono le conoscenze fra le dame e i cavalieri del parterre, non sono mancati degli incredibili colpi di scena per quanto riguarda i tronisti.

Come abbiamo visto, Alessio è stato protagonista di alcune segnalazioni che l’hanno portato a dover dare parecchie spiegazioni alle sue corteggiatrici. Anche Martina ha sorpreso tutti con un gesto davvero inaspettato che ha lasciato i fan senza parole.

Uomini e Donne, colpo di scena di Martina: fan spiazzati

Proprio a ridosso delle festività natalizie, a Uomini e Donne non stanno mancando clamorosi colpi di scena. Dopo la segnalazione che ha visto protagonista il tronista Alessio, anche Martina è tornata a stupire il pubblico con un comportamento alquanto inaspettato. “Sembra che tu stia tornando indietro, come se fossimo alle prime uscite”. Ha dichiarato la ex concorrente di Temptation Island nella puntata dello scorso 28 novembre, rivolgendosi al suo corteggiatore Ciro.

Al contrario infatti di quanto ci si sarebbe aspettati, durante le ultime esterne Martina avrebbe trovato una connessione speciale con Gianmarco, nonostante fino a poche settimane fa il suo preferito sembrava essere proprio Ciro. La tronista nella recente uscita con Gianmarco si sarebbe fortemente avvicinata a lui, anche grazie all’atmosfera creatasi durante la decorazione dell’albero di Natale. Un gesto definito dal corteggiatore molto significativo.

Con Ciro di contro la conoscenza non starebbe andando poi molto bene, dal momento che la stessa Martina ha riscontrato un cambiamento negativo all’interno del loro rapporto. Staremo dunque a vedere se si tratta di una fase temporanea oppure se Ciro effettivamente si sta allontanando sempre di più dal cuore di Martina, sempre più attratta da Gianmarco.

Sempre a proposito di colpi di scena, non è passata inosservata l’assenza in studio dell’altra tronista, Francesca. Un fatto che ha sollevato parecchi dubbi fra i fan. Qualcuno vocifera ci sia lo zampino dell’ex Manuel Maura, ma la causa della sua mancata presenza potrebbe essere connessa a tantissimi altri motivi.

Nel frattempo, Michele ha continuato a conoscere Amal ed Eleonora. In particolare, l’uscita con la prima non avrebbe dato l’esito sperato, mentre decisamente più promettente è stato l’incontro con Eleonora, che si è rivelato ricco di intesa e complicità. Per saperne di più dovremo aspettare la messa in onda delle prossime puntate.