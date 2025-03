A Gaeta il tortano si fa sempre, ma non è come quello napoletano: la versione che non puoi assolutamente perderti

Una ricetta da salvare per la Pasqua, diversa rispetto a quella cui siamo abituati: facciamo il tortano di Gaeta dolce e vi leccherete i baffi!

Da che mondo è mondo, in Italia durante il periodo pasquale si mangiano tortano e casatiello: entrambi di tradizione napoletana, esistono diverse scuole di pensiero in merito secondo cui per alcune siano profondamente imparentati, mentre secondo altre non siano affatto la stessa cosa. Mentre il casatiello viene realizzato con formaggi, salumi vari e uova sode poste in superficie, il tortano invece viene realizzato con pecorino e cicoli di maiale. Insomma, l’impasto è pressoché identico, il ripieno in alcune famiglie napoletane anche.

Eppure è nella città di Gaeta che troviamo una versione del tutto diversa e dolce del tortano, che molti forse neppure conosceranno: si realizza un impasto da far lievitare che poi, dopo la cottura, verrà glassato in superficie e decorato con zuccherini colorati. Vogliamo scoprire insieme come prepararlo?

Il tortano di Gaeta è sicuramente molto diverso rispetto a quello di stampo e tradizione napoletana: non solo perché uno dolce e l’altro salato, ma anche perché la decorazione stessa tende a differenziarsi particolarmente. Di ricette gaetane ne abbiamo viste parecchie, come ad esempio quella delle ciammelle dimenticate, delle sciuscielle al cioccolato o dei calamari in umido. Come facciamo invece il tortano dolce?

Ingredienti per stampo a ciambella 22 cm

250 gr di farina 00;

150 ml di latte;

120 gr di zucchero;

30 gr di burro o strutto;

20 gr di lievito di birra fresco;

Scorza di 1 arancia e 1 limone grattugiate;

1 pizzico di sale;

150 gr di zucchero al velo;

Succo di limone q.b.

Zuccherini colorati q.b.

Preparazione