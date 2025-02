Tutti commettiamo ogni giorno questi 2 errori che ci fanno sprecare un mucchio di soldi

Non c’è errore più dannoso di quello che non ti rendi nemmeno conto di commettere in quanto, non sapendo di farlo, continuerai a ripeterlo all’infinito. Infatti la maggior parte di noi, da sempre, commette ogni giorno due errori che ci fanno sprecare un mucchio di soldi.

Come diceva il caro buon Aristotele “è meglio commettere un errore a posta piuttosto che per inconsapevolezza”. Può sembrare strano dal punto di vista etico ma, dal punto di vista puramente pratico, è assolutamente giusta l’affermazione del filosofo greco in quanto chi sbaglia a posta sa di sbagliare ma chi sbaglia inconsapevolmente non se ne rende conto.

E se non ci rendiamo conto di commettere un certo sbaglio siamo condannati a continuare a ripeterlo all’infinito. Ed è proprio ciò che accade alla maggior parte di noi. Molti dei nostri soldi li gettiamo al vento non perché li sperperiamo in vacanze di lusso o abiti di marca ma a causa di banali errori che non ci rendiamo conto di commettere.

E ripetuti giorno dopo giorno, alla fine del mese, pesano e anche parecchio sul nostro portafoglio che si ritrova sempre più vuoto. In particolare quasi tutti noi, praticamente ogni giorno, commettiamo due disattenzioni apparentemente banali ma ciò che è peggio è che noi crediamo di risparmiare mentre, in realtà, spendiamo molto di più.

Smetti subito di fare questi due errori: ti fanno sprecare un mucchio di soldi

Le bollette pesano sempre di più sulle nostre finanze: dal 2022 in avanti si sono registrati incrementi davvero importanti e il passaggio obbligato al mercato libero dell’energia è stata un’altra bella batosta. Cosa possiamo fare per ridurre i costi? Tanto per cominciare dovremmo smettere subito di commettere due errori molto comuni che quasi tutti facciamo ogni giorno.

Ci sono elettrodomestici di cui, tutto sommato, si può anche fare a meno e altri che, al contrario, sono assolutamente indispensabili come il forno e la lavatrice. La lavatrice la maggior parte di noi la fa ogni giorno soprattutto se in casa ci sono bambini che sporcano i loro vestitini alla velocità della luce. Ed è anche giusto così: a quell’età devono correre e giocare liberamente.

Per evitare di fare tante lavatrici, quasi tutte, pensiamo sia meglio farne una sola e riempirla per bene in modo da risparmiare sia tempo che energia e, dunque, denaro. Niente di più sbagliato: se è troppo piena la lavatrice farà molta più fatica a lavorare al meglio e, quindi, consumerà molta più energia facendoci spendere di più. Meglio fare una lavatrice in più, magari la sera, ma non sovraccaricare mai la macchina.

Passiamo ora ad un secondo elettrodomestico che non tutti ma gran parte di noi hanno: la lavastoviglie. Anche qui spesso commettiamo un errore nella convinzione di fare la cosa giusta: sciacquiamo i piatti prima di metterli nella macchina. In tal modo faremo noi una fatica inutile e sprecheremo acqua che, pure quella, sulla bolletta ha il suo bel costo. Dunque da domani metti direttamente i piatti in lavastoviglie: un buon macchinario è in grado di rimuovere tutto lo sporco senza sciacquare prima i piatti e le stoviglie.