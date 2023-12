Dopo la visita in ospedale aggredisce i sanitari. Arrestato dalla Volante di Formia

La Polizia di Stato – Questura di Latina alcuni giorni or sono ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di trentadue anni responsabile di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a P.U..

L’uomo si era recato autonomamente presso l’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per ricevere delle cure sanitarie, ma, dopo essere stato medicato, rifiutava di andar via nonostante l’arrivo di un paziente in codice rosso.

Invitato a lasciare la medicheria per consentire il soccorso al nuovo arrivato, lo straniero dava in escandescenze e aggrediva dapprima il medico in servizio di pronto soccorso e successivamente la guardia giurata intervenuta, cercando di sottrargli l’arma in dotazione.

È quindi intervenuto personale del Commissariato di P.S. di Formia, sollecitato mediante il Numero Unico per le Emergenze 112, che non senza difficoltà è riuscito a bloccare l’esagitato, nonostante egli continuasse a divincolarsi furiosamente.

Gli stessi poliziotti sono stati colpiti dallo straniero ed hanno avuto poi necessità di cure mediche, così come il medico di turno e la guardia giurata.

Dell’avvenuto è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Cassino che disponeva la traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale di Cassino.