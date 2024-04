“LAƏ Los Angeles escape”, malavita e amore nel nuovo romanzo di Mauro Fornaro

Casa editrice: Peacock

Collana: Romanzo pop (amore, libertà e diversità)

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 220

Prezzo: 18,00 €

A volte può capitare di sentirsi intrappolati in una sorta di universo parallelo, tanto è assurda la situazione che si sta vivendo; la giornata inizia proprio come tutte le altre quando, in un istante, tutto si capovolge: è ciò che accade a John, il protagonista del romanzo “LAƏ Los Angeles escape” di Mauro Fornaro. Ci troviamo nell’assolata città degli angeli: John è al supermercato e sta facendo la fila per pagare; un ragazzo salta la fila e, nel passargli davanti, lo urta e non chiede scusa – «Quell’atteggiamento da maleducato e prepotente gli diede molto fastidio e decise di non accettarlo. Lui che mediamente non si aspettava mai nulla dalle persone, perché non voleva delusioni, né aspettative mancate. Non voleva e non pretendeva nulla da nessuno, prendeva quello che gli arrivava, senza discutere e senza restarne troppo deluso, il più delle volte. Ma quella volta non andò così, perché quel tipo non doveva avere un po’ di educazione nello stare in fila al supermercato? Quel fanculo gli partì d’istinto e fu una vera liberazione». Forse John avrebbe fatto meglio a continuare a non aspettarsi niente dagli altri, anche in quell’occasione; quel moto di ribellione, infatti, gli costerà molto caro, e lo proietterà in quell’universo parallelo prima menzionato: si troverà in un mondo spietato, quello della malavita losangelina. Ma come può un semplice rimprovero, sebbene un po’ colorito, portare un ragazzo per bene a finire incastrato con uno dei boss più temibili della città, Luis Angel Castro? È una domanda legittima, che diviene il motore di una storia intrigante e avvincente, in cui John farà la parte della vittima, prima, e del complice, poi; costretto a divenire uno dei tirapiedi del boss, dovrà vivere da vicino l’esperienza di essere parte del giro della malavita, consapevole di non poter più essere libero di scegliere, o di avere poco tempo ancora da vivere. Mauro Fornaro si concentra in particolar modo sulle personalità del boss e di John, presentando anche dei flashbacks in cui conosciamo il loro passato e comprendiamo il perché siano diventati quello che sono nel presente; sono digressioni interessanti, che ci fanno anche provare un pizzico di empatia per Castro, il quale è come se fosse stato destinato da sempre a rivestire il ruolo del cattivo. Il mondo brutale in cui John si trova subisce però una brusca inversione di segno quando incontra Mariana: l’amore e la violenza si intrecciano in questo romanzo dalle adrenaliniche scene d’azione, e allo stesso tempo dalla struggente anima romantica.

