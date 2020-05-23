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Attualità
Cronaca
Iliad, è ufficiale: si chiude dopo 4 anni nel peggiore dei modi
La notizia è ormai ufficiale: per Iliad dopo 4 anni la vicenda si conclude nel peggiore dei modi. L’operatore telefonica …
Intesa Sanpaolo down 4 volte in un mese: il motivo dei continui malfunzionamenti
Gli utenti Intesa Sanpaolo notificano nuovamente un down, che si è già verificato nel corso delle ultime settimane: cosa sta …
Il Ministero della Salute richiama formaggio: contaminato da Escherichia Coli
Massima attenzione per il prodotti che è stato richiamato dal Ministero. Entriamo nel dettaglio del formaggio pericoloso. Non sottovalutiamo assolutamente …
INPS, annunciato stop servizi a dicembre: la giornata da segnare
Stop ai servizi per il mese di dicembre: ecco le novità INPS da segnare sul calendario per evitare disagi e …