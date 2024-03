“Libera di sognare” di Stefania Marchisone: il resoconto in versi di un profondo cambiamento

Casa editrice: Aletti Editore

Collana: Altre Frontiere – Britannia

Genere: Raccolta poetica

Pagine: 112

Prezzo: 12,00 €

“Libera di sognare” di Stefania Marchisone è un’emozionante opera poetica nata per soddisfare il grande desiderio dell’autrice di aiutare le persone a intraprendere un cammino di crescita personale, che possa portarle a realizzare le proprie potenzialità e a connettersi con la parte più autentica di loro stesse. In questa raccolta, quindi, ogni lirica non ha solo un valore artistico in sé ma ha anche una valenza formativa per i lettori: le parole dell’autrice li ispirano infatti a cambiare il proprio approccio all’esistenza, spingendoli, con i loro contenuti motivazionali, ad impegnarsi per migliorare. L’autrice ha deciso di partire da sé stessa, raccontando del suo lungo percorso di rinascita interiore, affrontato dopo un periodo di crisi in cui non capiva più chi fosse davvero e cosa desiderasse per la sua vita; ne troviamo traccia, ad esempio, nella poesia “Mi sento”: «Dopo tanto tempo sento il mio cuore vibrare mi ascolto e non sto male vedo altre strade altre possibilità non è più tutto uguale come mi appariva come si prospettava un futuro già segnato una morte alle radici il mio sentire ora è diverso il cambiamento mi ha salvata con nuova linfa e ragion d’essere nelle nuove vesti mi sono appassionata». Il processo di cambiamento menzionato in questa lirica si è attivato quando l’autrice ha capito di non doversi omologare ai dettami della società ma di dover invece perseguire la libertà di essere sé stessa; una volta acquisita questa consapevolezza, si è resa conto di possedere una forza che non credeva di avere, e ha potuto quindi scegliere la propria strada non avendo paura di sbagliare o di essere giudicata: quella era infatti la strada che aveva scelto in concordanza con il suo sentire più intimo. Stefania Marchisone si è concessa una seconda possibilità, e questo regalo che ha fatto a sé stessa l’ha portata all’equilibrio e alla pace interiore che sperimenta oggi: nelle poesie di questa raccolta è narrato il suo viaggio di consapevolezza al fine di ispirare chi le leggerà a trovare il coraggio di guardarsi allo specchio e di raccontarsi la verità, iniziando quindi a togliere il superfluo e a liberarsi dei falsi condizionamenti per arrivare infine a osservarsi nella versione migliore e più autentica di sé stessi – «Quanta frustrazione, quanta energia perdiamo per sembrare ciò che non siamo, per piacere agli altri ho nascosto il mio lato interiore ho allontanato la mia spontaneità ho perso la mia curiosità e ciò che mi contraddistingue, ma ora sono qua consapevole e libera di esprimermi» (dalla poesia “Ho lottato”).

