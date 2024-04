Matrimonio a Gaeta, il sì dei registi Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco

Nel suggestivo scenario del Tempio di San Francesco d’Assisi a Gaeta, due figure di spicco nel mondo cinematografico nazionale, Francesco Gagliardi e la gaetana Stefania Capobianco, hanno unito, oggi, le loro vite in un legame che va al di là del personale, abbracciando la loro comune passione per l’arte e la creatività.

Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco, entrambi ben noti nel territorio per le loro opere di successo, hanno celebrato il loro amore in una cornice romantica e suggestiva, circondati dall’affetto dei loro cari e degli amici più stretti.

La nuova trasmissione di Stefania Capobianco

Stefania Capobianco, figura poliedrica nel panorama dell’arte e del giornalismo, si appresta a portare il suo talento sullo schermo televisivo con la nuova trasmissione “In treno d’epoca per l’Italia”. Ideato e scritto dall’autrice gaetana stessa, questo programma promette di condurre gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso l’Italia, esplorando le sue bellezze culturali, paesaggistiche e culinarie mentre si muovono su treni d’epoca della Fondazione FS. Con la sua esperienza come regista cinematografica e giornalista, Stefania si propone di offrire agli spettatori un’esperienza coinvolgente, unendo intrattenimento, informazione e storia.

Il programma, strutturato in sei puntate di trenta minuti ciascuna il sabato di luglio e agosto, è stato pensato per essere trasmesso durante il Day Time, offrendo così un’opportunità di intrattenimento e apprendimento a un vasto pubblico. Accanto a Stefania Capobianco, nel ruolo di giornalista conduttrice, ci sarà il direttore generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, contribuendo a rendere il programma una vera e propria esperienza collaborativa e coinvolgente.

Attraverso un mix di immagini d’archivio e sequenze dal viaggio attuale, gli spettatori saranno trasportati attraverso il tempo e lo spazio, esplorando le diverse destinazioni italiane raggiunte dai treni d’epoca. Ogni puntata si aprirà con una panoramica sulla storia del treno in viaggio, fornendo dettagli sulla sua origine, il periodo in cui è stato utilizzato e aneddoti interessanti legati ad esso.

Ma il vero fascino di “In treno d’epoca per l’Italia” risiede nell’esplorazione delle destinazioni. Attraverso gli occhi degli abitanti locali, personaggi famosi e persone comuni, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire le meraviglie naturali, architettoniche, culturali ed enogastronomiche di ogni luogo visitato. Il tutto sarà arricchito da un sottofondo musicale vintage, che aggiungerà un tocco di nostalgia al viaggio.

Stefania Capobianco, con il suo background professionale e la sua passione per la cultura e la storia, si candida come una guida affidabile e affascinante in questo viaggio attraverso l’Italia. La sua esperienza come regista cinematografica e giornalista, unita al suo amore per il suo territorio, promette di rendere “In treno d’epoca per l’Italia” un’esperienza televisiva indimenticabile per gli spettatori di Rai 1.