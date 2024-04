“Brenna – La Fiamma” di Alex L. Mainardi: due destini che si uniscono

Genere: Paranormal romance/Narrativa LGBTQ+

Pagine: 216

Prezzo: 16,00 €

Codice ISBN: 979-8391619789

Nel romanzo “Brenna – La Fiamma” di Alex L. Mainardi si affrontano argomenti importanti come la diversità, la disabilità e la libertà di essere sé stessi; l’autore ci parla inoltre di una patologia poco conosciuta, l’atassia di Friedreich, una malattia degenerativa progressiva del sistema nervoso, che provoca mancanza di coordinazione dei movimenti. È lo stesso autore a soffrirne sin dall’età di undici anni, ed essendo una malattia molto rara e quindi con poco o nessun riscontro sociale, ha deciso che la protagonista dell’opera, Siris, ne sia affetta, per diffondere consapevolezza su di essa. In particolare, ci tiene a sottolineare come non rappresenti davvero un limite, e che si possa vivere una vita piena pur essendone portatori – «Ho volutamente dato a Siris molti dei miei gusti e soprattutto delle mie esperienze di vita, per cercare di raccontare la disabilità per una volta senza pietismi o edulcorazioni, ma semplicemente per il modo in cui la vivo personalmente ogni giorno. Tutto per chi ha una disabilità è più complesso a causa di pregiudizi e barriere architettoniche. Tuttavia, una volta qualcuno ha detto che di vita ne abbiamo solo una e alla fine nessuno ne esce vivo. Quindi perché sprecare tempo a prenderla troppo sul serio?». Siris vive a Londra, dove si è da poco trasferita; nel palazzo in cui abita arriva un giovane uomo, Seth, che attira l’attenzione di tutti per la sua innata eleganza e per il suo fascino magnetico. Inoltre, egli assomiglia come una goccia d’acqua al controverso e affascinante personaggio di Loki, che possiamo ammirare nei fumetti e nei film della Marvel: Siris, essendone da sempre una grande fan, non può che essere intrigata dal suo corrispettivo umano. Quello che lei ancora non sa, è che Seth è in realtà il vero Loki, non quello dei prodotti pop ma il dio norreno degli Inganni; a causa di una serie di sfortunate congiunture astrali, egli si ritrova in un corpo mortale, costretto quindi a vivere come i “midgardiani” che ha sempre trovato piccoli e insignificanti. Alex L. Mainardi racconta dell’incontro tra due personaggi molto diversi tra loro eppure legati da qualcosa di ineffabile, che si potrebbe chiamare affinità elettiva ma che probabilmente è qualcosa di molto più intimo; l’autore ci narra inoltre dei tentativi di Loki di uscire dal suo ruolo predefinito di Cattivo per abbracciare un nuovo e più luminoso destino, e di quelli di Siris di abbandonarsi alla forza di un sentimento inedito, che la turba profondamente.

