Stacca l’antitaccheggio per rubare champagne, denunciato

Nel corso del pomeriggio del 16 aprile c.a. a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, deferivano in stato di libertà un cittadino classe 2004 residente a Latina per i reati di tentato furto e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il predetto, una volta entrato in un noto supermercato, staccava il dispositivo antitaccheggio da una bottiglia di Champagne e nel tentativo di allontanarsi, veniva fermato dagli addetti alla Vigilanza prima di oltrepassare le casse.

I militari operanti, eseguivano una perquisizione personale al 17enne e rinvenivano una pinza cesoia, verosimilmente usata per la rimozione del dispositivo e un coltello a serramanico.