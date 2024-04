Tenta di comprare un auto con documenti falsi, denunciato

Nel corso della mattinata del 17 aprile c.a. a latina, i Carabinieri della locale Stazione di Latina Scalo, in esito a preliminare attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà, un cittadino pakistano classe 96 in Italia senza fissa dimora per il reato di sostituzione di persona e tentata truffa.

Il predetto nella data del 29 febbraio c.a., si presentava presso una concessionaria di autovetture a Frosinone (FR) per l’acquisto di un’autovettura aprendo una pratica di finanziamento consegnando documenti contraffatti, riproducente i dati anagrafici relativi a un cittadino classe 80 residente a Latina (LT).

Il finanziamento sopra menzionato, non andò a buon fine poiché fu respinto dall’Istituto bancario che doveva emettere il pagamento.