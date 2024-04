Sfonda la porta di casa e le ruba il cellulare, denunciata

Il 17 aprile c.a. a San felice Circeo (LT), i Carabinieri della locale Stazione a seguito di immediata attività di indagine scaturita da denuncia sporta in data odierna da una cittadina classe 55 residente a San Felice Circeo (LT), hanno deferito in stato di libertà una cittadina classe 68 residente a San Felice Circeo (LT) per il reato di rapina.

La predetta, nel pomeriggio del 17 aprile c.a., dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima l’aggrediva colpendola con pugni al corpo e gli strappava di mano il telefono cellulare del valore di euro 150 circa, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

La vittima soccorsa da personale del 118 è stata poi refertata presso il nosocomio di Terracina (LT) dove veniva dimessa con una prognosi di giorni 5 per trauma cranico non commotivo.