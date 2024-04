Approvata la delibera di giunta per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale “Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo”

La giunta comunale di Formia, su proposta del sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato la delibera n. 63 con la quale si è avviato l’iter per la predisposizione della variante al vigente P.R.G., finalizzata alla realizzazione del complesso parrocchiale “Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo” nel quartiere di Gianola-Santo Janni. Un progetto importante in un ambito di riferimento caratterizzato dalla presenza del litorale di levante e dell’adiacente area regionale del Parco Riviera di Ulisse, che al suo interno vanta prestigiosi elementi architettonici, come ad esempio la Villa di Mamurra, già oggetto di interventi recenti di restyling.

Un “luogo” sacro dove, con l’approvazione della modifica della destinazione urbanistica, si potrà procedere e dunque dare il via libera per la costruzione della nuova Chiesa nel popoloso quartiere di Gianola, dove sono tanti i fedeli che attendono ormai da tempo la realizzazione della nuova parrocchia. Il sindaco Taddeo ha espresso particolare soddisfazione per l’avvio dell’iter amministrativo che porterà alla nascita del nuovo complesso.

“Il quartiere di Gianola meritava questa struttura che attendeva da anni. Inizia un nuovo percorso per la successiva realizzazione del complesso, tutto questo grazie alla fattiva e preziosa collaborazione del parroco don Carlo Saccoccio e dell’intera comunità. Quella che sembrava un’utopia oggi si avvia ad essere realtà, eccoci qui a intraprendere con la comunità di Gianola questo cammino, per percorrerlo e portarlo a termine insieme”.

La collaborazione tra il Comune e gli enti religiosi continua a stretto contatto ed è necessaria alla costruzione di questo nuovo spazio votato alla fede e destinato alla vasta popolazione del quartiere. Il primo cittadino si è espresso con gratitudine per l’ottima coordinazione avvenuta tra Amministrazione, Curia e parrocchia, “coordinazione che ha permesso di superare con trasparenza, professionalità e concretezza tutte le complessità di natura burocratica”.