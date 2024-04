Incontri d’autore a Minturno

Sabato 20 aprile alle 17:30 presso la biblioteca comunale Luigi Raus in via A.Diaz a Minturno si terrà la presentazione del libro “Figli” di Silvana Severino, edito da Scatole parlanti, promosso dall’Associazione Amici del libro-BiblioRaus Minturno

Tredici racconti, “figli di carta” come ama definirli l’autrice, che si stanno facendo strada nel territorio, per farsi conoscere dai lettori. Un microcosmo di condizioni esistenziali, una mappa di luoghi affettivi in cui riconoscersi e che non lasceranno indifferenti.

Un viaggio nell’animo umano, nei silenzi, nelle parole mancate o dette male che l’autrice intraprenderà insieme ad Alessandra Tucciarone, sempre attenta alla promozione della lettura e culturale del territorio che modererà gli interventi. La presentazione sarà accompagnata da una selezione di estratti interpretati da Elizabeth Stacey.

“Sono molto felice per i riscontri positivi che questo mio libro dal carattere in parte ancora embrionale sta ricevendo da parte dei lettori. Credo che parlare di storie e personaggi in cui rispecchiarsi sia sempre un valore aggiunto, anche per chi ha messo da parte la lettura e magari proprio tramite storie più brevi può sempre riprenderla” queste le parole dell’autrice che il 20 aprile dialogherà con il pubblico in biblioteca a Mintutrno.