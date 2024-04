Incendio in una villetta in via Anxur

Durante la decorsa notte del 25 aprile 2024, in Terracina, Via Anxur, si è sviluppato un incendio presso una villetta a schiera che ha danneggiato parzialmente la facciata dell’immobile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione della Compagnia di Terracina e personale dei Vigili del Fuoco di Terracina per la messa in sicurezza delle persone e per le operazioni di spegnimento. Nell’incendio nessuna persona è rimasta ferita e le abitazioni sono agibili.