Atti vandalici in un’istituto di Minturno, indagano i Carabinieri

Tra il 25 aprile ed il 1 maggio c.a., in corrispondenza della chiusura delle scuole, in Minturno (LT), si consumavano atti di vandalismo e furto all’interno di un istituto scolastico comprensivo.

La preside dell’istituto, infatti, la mattina del 02 maggio c.a., si è presentata presso il Comando stazione Carabinieri di Minturno (LT) per denunciare che ignoti, verosimilmente alcuni ragazzi che frequentano l’istituto, sono entrati all’interno dei locali dell’istituto mediante sollevamento della persiana avvolgibile di una finestra del bagno, in corrispondenza dell’area della scuola dove sono ubicati i laboratori e dove si svolgono alcuni corsi per la Scuola Serale.

I colpevoli impossessandosi di alcuni barattoli di tempera hanno cosparso il pavimento, alcune parete e una scrivania di pittura arancione, ma non è tutto: proprio all’indirizzo di accesso del cancello principale dell’istituto veniva asportata una catena con tanto di lucchetto, che veniva utilizzata per chiudere il cancello.

Del danno la preside se ne è accorta solo ieri mattina poiché i sistemi anti intrusione dell’area non sono entrati in funzione per cause in corso di accertamento, mentre si stanno visionando i filmati della zona per capire di identificare gli autori del danneggiamento della scuola.