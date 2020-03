Coronavirus, Villa: “Facciamo il punto della situazione”

“CORONAVIRUS Facciamo il punto della situazione:

Ieri sera presso il Comune di Formia abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale. È necessario che tutte le funzioni amministrative restino al servizio di tutta la città di Formia. Il nostro Ospedale con mille difficoltà sta rimanendo “In piedi”, i medici e gli infermieri ed il personale tutto, sta continuando senza sosta a garantire tutti i servizi sanitari, dimostrando un alto senso di responsabilità e di dedizione. RACCOMANDIAMO a tutte le persone anziane di restare a casa, a chiunque avverta sintomi sospetti di non recarsi al pronto soccorso, ma telefonicamente contattare il proprio medico di famiglia, oppure i numeri nazionali 112 e 1500 o il numero verde regionale 800118800.

Sottolineamo che i casi di Covid-19 registrati all’ospedale Dono Svizzero di Formia provengono da diversi paesi del Sud Pontino, ovviamente molti in queste ore sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma, di tutti i casi la direzione generale sta ricostruendo il tracciato epidemiologico.

Tutti possiamo essere da aiuto in questo momento, innanzitutto seguendo le informazioni e indicazioni ufficiali, non preoccupiamoci di restare senza approvvigionamenti, attività commerciali tutte restano aperte. Evitiamo di accalcarci in luoghi chiusi, come uffici o mezzi pubblici. Rassicuriamo tutti i nostri parenti, soprattutto le persone anziane, assicurandoci che stiano bene.

IMPORTANTE sottolineamo che nessun operatore sanitario dell’Asl o della Croce Rossa sta girando per le abitazioni private per effettuare tamponi a domicilio.

Oggi e nei prossimi giorni è molto importante restare uniti e soprattutto consapevoli che il nostro sistema sanitario insieme alla croce rossa italiana stanno dando il massimo e ci stanno regalando un grande esempio, ringraziamo tutti per ciò che stanno facendo. Ringraziamo inoltre tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e della protezione civile per il supporto ad ogni attività sia sanitaria che amministrativa.

Supereremo anche questa prova, TUTTI E TUTTI INSIEME!”

Così sui social il primo cittadino di Formia