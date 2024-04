Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e concorso in reato

È stato nuovamente tratto in arresto l’uomo classe 83, originario di Formia e residente in Minturno (LT), sorpreso sabato scorso (13 aprile) dai militari del N.O.R.M. Sezione Operativa e Radiomobile della Compagnia CC di Formia, nel mentre trasportava nella propria auto, sulla Via Appia direzione Napoli del comune di Itri (LT), un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: nello specifico circa 1 kilo di Hashish

e 230 grammi di cocaina. Il reo, che nell’occorso era stato arrestato in flagranza di reato unitamente ad altra persona ritenuta sua complice, al termine della convalida e dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi dinanzi

al G.I.P. del Tribunale di Cassino (FR), era stato rimesso in libertà in attesa delle opportune valutazioni che l’A.G. avrebbe disposto in ordine alle posizioni di entrambi i coinvolti.

Pertanto, a conclusione di opportuna disamina, l’A.G. di Cassino (FR), in combinazione con l’operato del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Formia, emetteva a carico del solo prevenuto il provvedimento

cautelare degli arresti domiciliari, a cui veniva sottoposto quest’oggi dai militari dell’Arma.