Gaeta, scoperti e denunciati grazie alla telecamere di sorveglianza

In data 14 febbraio 2020, a seguito di specifica attività d’indagine, i militari della locale tenenza deferivano in stato libertà per il reato di “furto” un 68enne ed una 54enne del luogo. I predetti venivano riconosciuti, attraverso le telecamere del circuito di videosorveglianza, quali autori del furto di attrezzi vari all’interno dell’ abitazione di proprietà di un 59enne di gaeta, dal valore stimato di euro 1.000,00 circa.